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Московский суд заочно арестовал украинских силовиков по обвинению в геноциде

20:36
  • пятница
  • 10 июня 2022

Им грозит пожизненное лишение свободы

Шестеро военнослужащих и сотрудников силовых структур Украины заочно арестованы, их обвиняют в геноциде мирного населения. Решение принял 10 июня Басманный суд Москвы.

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"Всем им предъявлены заочные обвинения в геноциде, то есть в действиях, направленных на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой ", - приводит слова источника агентство ТАСС.

В числе фигурантов дела, в частности, командир батальона "Киевская Русь" Андрей Янченко и командир 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Анатолий Мишанчук. Они, а также еще четверо сотрудников украинских силовых структур, обвиняются в применении запрещенных средств и методов войны, а также в геноциде. Наказание по этим статьям - вплоть до пожизненного лишения свободы, пояснили в Басманном суде.

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