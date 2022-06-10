Украину признали инструментом США для борьбы с Россией

Не все американские политики понимают, зачем воевать с Москвой

Украина – марионетка Соединенных Штатов. США используют ее для борьбы с Россией – при этом холодная война уже давно стала "горячей", считает бывшая конгрессвумен Тулси Габбард.

"Мы видели, как конгресс второпях принял пакет военной помощи Украине на 40 миллиардов долларов. А ведь это уже не холодная война США с Россией, а вполне "горячая", и Украина в ней — наша марионетка", - заявила Габбард в эфире Fox News.

Политик отметила, что последствия этого шага – как и вопрос, зачем вообще воевать с Россией – даже не выносился на обсуждение. Габбард подчеркнула, что у американских властей сместились приоритеты, их не волнуют внутренние проблемы США. Крупным СМИ нет никакого дела до растущей инфляции, дорожающего бензина и разгула криминала - они заняты событиями на Украине.

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