ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украину признали инструментом США для борьбы с Россией

21:00
  • пятница
  • 10 июня 2022

Не все американские политики понимают, зачем воевать с Москвой

Украина – марионетка Соединенных Штатов. США используют ее для борьбы с Россией – при этом холодная война уже давно стала "горячей", считает бывшая конгрессвумен Тулси Габбард.

"Это наша война": Британия призывает увеличить поставки оружия Украине
Лавров: против России развязана пропагандистская война

"Мы видели, как конгресс второпях принял пакет военной помощи Украине на 40 миллиардов долларов. А ведь это уже не холодная война США с Россией, а вполне "горячая", и Украина в ней — наша марионетка", - заявила Габбард в эфире Fox News.

Политик отметила, что последствия этого шага – как и вопрос, зачем вообще воевать с Россией – даже не выносился на обсуждение. Габбард подчеркнула, что у американских властей сместились приоритеты, их не волнуют внутренние проблемы США. Крупным СМИ нет никакого дела до растущей инфляции, дорожающего бензина и разгула криминала - они заняты событиями на Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Жители Украины
Жители Украины
Поставки оружия из США на Украину
Поставки оружия из США на Украину
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.