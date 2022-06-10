Минюст расширил список НКО-иноагентов

В перечень попал "Комитет против пыток"

Реестр незарегистрированных НКО, выполняющих функцию иностранного агента, пополнился. Решением Минюста в перечень внесен "Комитет против пыток". В документе появилась соответствующая строка.

Некоммерческая организация "Комитет против пыток" была создана в 2016 году в Нижнем Новгороде. Целями деятельности НКО названо представление интересов заявителя в органах следствия и суде.

Также заявлено, что организация оказывает помощь в получении компенсации. А в случае необходимости помогает провести медицинские реабилитационные мероприятия, передает РИА Новости.

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