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Минобороны: националисты разместили артиллерию в школе Славянска

21:56
  • пятница
  • 10 июня 2022

Такая же картина в Краматорске и Доброполье

Бронетехника и артиллерия ВСУ и националистических формирований размещается на территориях учебных заведений в населенных пунктах Донбасса. Опорные пункты и огневые точки оборудуются в зданиях школ и училищ.

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"В Славянске в зданиях станции юных техников и школы №7 (ул. Энергетиков) оборудованы огневые позиции и размещены боевики вооруженных формирований Украины, а на прилегающей территории - бронетехника и артиллерийские орудия", - сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал- полковник Михаил Мизинцев.

По данным Минобороны, такая же картина наблюдается в Доброполье, где националисты оборудовали позиции в школе- интернате, спецшколе №4, лицее №5 и в школе №7. В селе Клебан-Бык на территории средней школы размещено тяжелое вооружение и РСЗО. При этом боевики пресекают все попытки местных жителей эвакуироваться в безопасные районы, передает ТАСС.

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