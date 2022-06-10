Минобороны: националисты разместили артиллерию в школе Славянска

Такая же картина в Краматорске и Доброполье

Бронетехника и артиллерия ВСУ и националистических формирований размещается на территориях учебных заведений в населенных пунктах Донбасса. Опорные пункты и огневые точки оборудуются в зданиях школ и училищ.

"В Славянске в зданиях станции юных техников и школы №7 (ул. Энергетиков) оборудованы огневые позиции и размещены боевики вооруженных формирований Украины, а на прилегающей территории - бронетехника и артиллерийские орудия", - сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал- полковник Михаил Мизинцев.

По данным Минобороны, такая же картина наблюдается в Доброполье, где националисты оборудовали позиции в школе- интернате, спецшколе №4, лицее №5 и в школе №7. В селе Клебан-Бык на территории средней школы размещено тяжелое вооружение и РСЗО. При этом боевики пресекают все попытки местных жителей эвакуироваться в безопасные районы, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"