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Россия покинула Всемирную туристскую организацию

22:27
  • пятница
  • 10 июня 2022

Кабмин поддержал предложение МИД

Предложение Министерства иностранных дел России о выходе из Всемирной туристской организации поддержано правительством. Причина такого решения – политизация деятельности ВТООН.

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"В соответствии со статьей 36 федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о выходе Российской Федерации из Всемирной туристской организации", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Россия заявила о намерении выйти из состава Всемирной туристской организации из-за политизации ее деятельности еще 27 апреля. В тот же день генассамблея ВТООН приняла решение о приостановке членства России "в связи с продолжающимся военным наступлением на Украине". В Москве назвали это решение примером политического лицемерия, отметив, что Запад использует эту организацию в собственных интересах.

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