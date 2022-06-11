В Киеве назвали реальные потери украинских войск

Это внушительная цифра

Впервые с начала спецоперации на Украине рассказали о потерях ВСУ. В день армия Незалежной теряет примерно по сто бойцов, сообщили в офисе президента.

Советник главы государства Алексей Арестович рассказал о потерях армии в интервью Марку Фейгину (внесён в реестр иноагентов). По словам украинского чиновника, общие потери среди военных составляют около 10 тысяч человек.

Несколько дней назад президент страны Владимир Зеленский называл примерно такие же цифры: он сообщил, что каждый день погибают от 60 до 100 солдат, ещё около 500 получают ранения.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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