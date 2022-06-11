Украина готовит новую провокацию в Одессе

Цель - обвинить Россию в гибели мирных жителей

Новую провокацию готовят украинские националисты. Как сообщают в Минобороны, её планирует руководство военной администрации Одессы совместно со специалистами 83-го центра информационно-психологических операций ВСУ. Цель - обвинить наших военных в нанесении ударов по потенциально опасным объектам, в результате которых могут пострадать сотни мирных жителей Одессы.

"Для этого в густонаселённом районе города вблизи станции техобслуживания областной скорой помощи, где расположено место захоронения жертв чумы, подразделения ВСУ планируют разместить комплекс противовоздушной обороны или его макет. В случае удара ВКС России по данному объекту украинская сторона намерена распространить в СМИ информацию о возникновении в Одессе биологической опасности якобы по вине Вооружённых сил Российской Федерации", - сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Кроме того, националисты продолжают использовать гражданские объекты в военных целях. В школе Славянска оборудованы опорные и огневые пункты, а на территории размещены бронетехника и артиллерия. В Доброполье сразу в трех учебных заведениях появились доты и склады боеприпасов.

В Краматорске в цехах мебельной фабрики оборудован штаб подразделения ВСУ, а рядом - позиции артиллерии. Как отметили в нашем Минобороны, любые попытки жителей покинуть эти населённые пункты жёстко пресекаются боевиками, сообщает "ТВ Центр".

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