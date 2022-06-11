На территории завода "Азот" в Северодонецке прячутся 400 националистов

Предприятие полностью окружено

Около 300-400 украинских военных заблокированы на заводе "Азот" в Северодонецке, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник. Там же могут оставаться и до 500 мирных граждан, которые прятались от обстрелов в бомбоубежище завода.

Дипломат отметил, что боевики пытаются выдвигать требования, в частности, дать им возможность выхода с территории химкомбината вместе с заложниками и обеспечить коридор для перехода в Лисичанск. В республике такие требования назвали неприемлемыми.

Тем временем Донецк снова находится под огнём украинских националистов. Боевики бьют по городу из артиллерийских установок, калибром 155 миллиметров. Это натовское вооружение, которое поставляется на Украину. В результате обстрелов погибло пять мирных жителей, повреждён газопровод и 15 жилых домов, сообщает "ТВ Центр".

Число погибших при обстреле Стаханова выросло до 22 человек. Такие данные приводит МЧС ЛНР. Вооружённые силы Украины выпустили по мирному городу 16 ракет из реактивной системы залпового огня "Ураган".

Линия обороны ВСУ, проходящая по берегу Северского Донца рушится. До Славянска по прямой осталось меньше 20 километров. Сам город пока не штурмуют, но наша артиллерия уже может дотянуться до позиций ВСУ. Операция по освобождению Славянска фактически начинается. И это символический рубеж в освобождении всего Донбасса. В национальном парке севернее Славянска уже работают российские сапёры.

Мирная жить постепенно приходит на освобождённые территории. Строители восстанавливают дорогу между Донецком и Луганском. По железной дороге в Ростов-на-Дону из Старобельского элеватора отправлена первая партия зерна.

Российские медики продолжают работать с гуманитарной миссией. Сейчас врачи приехали в Харьковскую область. Многие пациенты -- пенсионеры. Местная поликлиника не работает, проблема с медикаментами. Набор лекарств получил каждый пришедший на приём

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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