ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На территории завода "Азот" в Северодонецке прячутся 400 националистов

10:54
  • суббота
  • 11 июня 2022

Предприятие полностью окружено

Около 300-400 украинских военных заблокированы на заводе "Азот" в Северодонецке, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник. Там же могут оставаться и до 500 мирных граждан, которые прятались от обстрелов в бомбоубежище завода.
Блокированные в Северодонецке боевики пошли на переговоры

Дипломат отметил, что боевики пытаются выдвигать требования, в частности, дать им возможность выхода с территории химкомбината вместе с заложниками и обеспечить коридор для перехода в Лисичанск. В республике такие требования назвали неприемлемыми.

Тем временем Донецк снова находится под огнём украинских националистов. Боевики бьют по городу из артиллерийских установок, калибром 155 миллиметров. Это натовское вооружение, которое поставляется на Украину. В результате обстрелов погибло пять мирных жителей, повреждён газопровод и 15 жилых домов, сообщает "ТВ Центр".

Число погибших при обстреле Стаханова выросло до 22 человек. Такие данные приводит МЧС ЛНР. Вооружённые силы Украины выпустили по мирному городу 16 ракет из реактивной системы залпового огня "Ураган".

Линия обороны ВСУ, проходящая по берегу Северского Донца рушится. До Славянска по прямой осталось меньше 20 километров. Сам город пока не штурмуют, но наша артиллерия уже может дотянуться до позиций ВСУ. Операция по освобождению Славянска фактически начинается. И это символический рубеж в освобождении всего Донбасса. В национальном парке севернее Славянска уже работают российские сапёры.

Мирная жить постепенно приходит на освобождённые территории. Строители восстанавливают дорогу между Донецком и Луганском. По железной дороге в Ростов-на-Дону из Старобельского элеватора отправлена первая партия зерна.

Российские медики продолжают работать с гуманитарной миссией. Сейчас врачи приехали в Харьковскую область. Многие пациенты -- пенсионеры. Местная поликлиника не работает, проблема с медикаментами. Набор лекарств получил каждый пришедший на приём

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Ситуация в Северодонецке
Ситуация в Северодонецке
Солдат ВСУ
Солдат ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.