Героям спецоперации вручили высокие награды на передовой

Бойцы проявляют настоящее мужество

Награды за героизм и отвагу, проявленные во время спецоперации по защите Донбасса, прямо на передовой получили российские солдаты и офицеры, сообщает "ТВ Центр".

Ордена Мужества, медали Ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени, а также медали "За боевые заслуги" и За воинскую доблесть" вручил командующий Центральным военным округом Александр Лапин. Он поздравил награжденных и назвал их лучшими сынами Отечества.

"Хочу передать слова благодарности от руководства Министерства обороны за ваш боевой и ратный труд. Каждый день приближайте нашу общую победу. Победа наша, братцы, это - освобождение Донбасса", - сказал на торжественной церемонии Лапин.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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