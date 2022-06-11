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НОВОСТИ

Названы имена новых героев спецоперации

11:24
  • суббота
  • 11 июня 2022

О подвигах военных рассказали в Минобороны России

В Министерстве обороны России рассказали о героях спецоперации по защите Донбасса. Прапорщик Салим Чадамба, несмотря на миномётный огонь противника, прямо на поле боя оказал помощь девяти раненым российским мотострелкам, а затем доставил их в полевой медицинский госпиталь. С начала спецоперации на счету фельдшера Чадамбы десятки спасенных жизней.
В Киеве назвали реальные потери украинских войск

Ефрейтор Олег Липатов предотвратил нападение радикалов на позицию нашей зенитной ракетной батареи. Он обнаружил украинских диверсантов и, не дожидаясь подкрепления, вступил с ними в бой. 15 националистов были ликвидированы.

Матрос Даниил Доможилкин в составе штурмового отряда бригады морской пехоты при освобождении населённого пункта натолкнулся на хорошо оборудованный рубеж неприятеля. Несмотря на ожесточённое сопротивление, десять боевиков были уничтожены. Решительные действия матроса позволили нашим войскам продолжить наступление, сообщает "ТВ Центр".

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