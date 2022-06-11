Сербию подталкивают к одобрению антироссийских санкций

Но Белград не сдаётся

Канцлер Германии Олаф Шольц во время своего визита в Белград ясно дал понять Сербии, что она должна присоединиться к антироссийским санкциям. В случае отказа вступить в Евросоюз республике не удастся, сообщает "ТВ Центр".

Как отметил немецкий политик, Белград должен принять общие правила игры в ЕС, в том числе, и в отношении рестрикций против Москвы, а затем пообещал решение многих проблем, включая энергетические.

В свою очередь, президент Сербии в ходе пресс-конференции напомнил о традиционных отношениях с нашей страной, а также о своей особой позиции.

Александр Вучич не раз говорил о том, что республика признаёт территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против России. Около 80% процентов сербов выступают против антироссийских ограничений.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"