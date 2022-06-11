Байден нелепо оправдался перед американцами за небывалый рост цен

Президент снова обвинил во всех бедах Россию

Американский президент Джо Байден во время выступления в Лос-Анджелесе в очередной раз связал рекордную инфляцию в стране с "путинским подорожанием". Правда, теперь глава Белого дома называет его "налогом Путина".

Потребительские цены в США за последний месяц взлетели на 8,6% в годовом выражении, это - крупнейший рост с 1981 года. Такие данные приводит Министерство труда. Рекордными темпами продолжает дорожать бензин. Сейчас американцам приходится платить за галлон как минимум на два доллара больше.

Цены на питание увеличились на 10%, на энергоносители - почти на 35%. Комментируя ситуацию, президент США отметил, что никогда не видел ничего подобного и вновь обвинил нашу страну.

"Я понимаю, что инфляция - это реальная проблема для американских семей. Сегодняшний отчёт подтверждает то, что американцы уже знают. "Путинское подорожание" сильно бьёт по Америке. Высокие цены на бензин на автозаправках и продовольствие - это около половины ежемесячного прироста всех цен", - сказал Байден.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"