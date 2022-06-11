Под Харьковом уничтожен пункт сбора иностранных наёмников

Также сбиты три украинских военных самолёта

Российские военные уничтожили в Харьковской области пункт дислокации иностранных наёмников. Удары наносились ракетами воздушного базирования, сообщил на традиционном утреннем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Кроме того, за прошедшие сутки над территорией Украины были сбиты два самолёта МиГ-29 и один Су-25. Также уничтожены 12 украинских беспилотников и перехвачены три реактивных снаряда системы "Ураган".

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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