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Для борьбы с лесными пожарами в Якутии используют самолёт "Циклон"

12:47
  • суббота
  • 11 июня 2022

Он вызывает искусственные осадки

Борьба с природными пожарами продолжается в российских регионах. За сутки ликвидированы 33 очага. Сложной остаётся обстановка в Якутии, там из-за сухой жаркой погоды и гроз резко выросло число возгораний. Огнём объяты почти три с половиной тысячи гектаров.
В Якутию перебросили дополнительную технику для борьбы с пожарами

Для помощи в тушении привлечены дополнительные силы. В регион прибыли 50 парашютистов-десантников из Иркутской области. Вертолёт Ми-8 доставил бригаду специалистов Авиалесоохраны в зону, где они будут ликвидировать возгорания направленными взрывами.

Также в Якутию прибыл самолёт-зондировщик АН-26 "Циклон", вызывающий искусственные осадки. Всего в тушении в регионе сейчас задействованы 170 человек и 15 единиц техники, сообщает "ТВ Центр".

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