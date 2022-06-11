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В Китае из-за сильных дождей ушли под воду поля с зерновыми

13:17
  • суббота
  • 11 июня 2022

Погибли 25 человек

Серьёзное наводнение сразу в нескольких провинциях на юге Китая. Обильные дожди вызвали подъём уровня рек и озёр. Около двух миллионов человек пострадали.

Несколько тысяч были вынуждены покинуть опасные районы. Затоплены жилые дома и автострады, сообщает "ТВ Центр". 

Спасательные работы продолжаются.  По последний данным, жертвами стали 25 жителей. В провинции Хунань, которая является центром по производству риса, под воду ушли десятки тысяч гектаров посевов. Экономический ущерб оценивают в 600 миллионов долларов.

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