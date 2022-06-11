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В Крыму стартовал фестиваль античного искусства

13:52
  • суббота
  • 11 июня 2022

Он проходит на руинах старинного дворца

В Керчи стартовал XXIV Международный фестиваль античного искусства "Боспорские агоны". Церемония открытия перенесла гостей в эпоху Древней Греции. На руинах старинного дворца - красочное театрализованное шоу.
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Каждый год в начале лета самый старый город России – Пантикапей - оживает на несколько дней, перенося крымчан и туристов в эпоху расцвета Боспорского царства на 2600 лет назад. Здесь поют оды Дионису. Комедии и трагедии греческих авторов на руинах античного дворца сыграть в такой обстановке – мечта любого театрала.

"Боспорские агоны" – фестиваль античного искусства. Без музыки и танцев никуда. Особенно впечатляет, если их исполняют потомки древних эллинов – греческий ансамбль из Геленджика, сообщает "ТВ Центр".

Несмотря на санкции и отсутствие авиасообщения с Европой, в Крым приехал сербский театр, а ещё американский режиссёр Реджис Тремблей. Уже шесть лет он снимает фильмы о России, Украине, Донбассе и Крыме, чтобы показать правду западному зрителю.

Церемония открытия – театрализованное шоу в этом году готовил Екатеринбургский театр эстрады. Вокруг колонн Пританея, так в древности называли городской совет, развернули гигантские декорации и сотни световых приборов для лазерного шоу - фантастическое сочетание античного наследия и современных технологий.

Античный праздник на берегу Керченского пролива продлится неделю. Организаторы ожидают не менее 10 тысяч зрителей.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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