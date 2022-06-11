Собянин пригласил москвичей на празднование Дня России

Торжества пройдут в парках, на бульварах и в музеях

Сергей Собянин пригласил москвичей и гостей столицы встретить День России на столичных улицах. На своём сайте мэр рассказал о мероприятиях, запланированных на 12 июня. Все они, по словам Собянина, проникнуты чувствами единства и гордости за Отчизну.

На Красной площади в праздничный день пройдёт большой концерт с участием лучших российских исполнителей. На бульварах и в парках стартует фестиваль "Времена и эпохи". В этом году он посвящён величайшим победам России.

На ВДНХ проходит Фестиваль путешествий по России "Подорожник". На главной выставке страны можно познакомиться со знаменитыми памятниками из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь есть уникальная возможность не только узнать о главных маршрутах путешествий по России, но и познакомиться с их секретами.

На многочисленных городских площадках в праздник пройдут мастер-классы, дегустации национальных блюд, выступления музыкантов и артистов уличных театров. А в столичных парках гостей ждут увлекательные исторические путешествия.

Сергей Собянин пригласил всех на бульвары, в парки и музеи Москвы, чтобы почувствовать удивительную атмосферу праздника и его мощную энергетику.

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