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За мужество и героизм: участникам спецоперации вручили награды

16:13
  • суббота
  • 11 июня 2022

Они получили ордена и медали

В Карелии наградили росгвардейцев, которые с честью выполнили задачи в зоне спецоперации по защите Донбасса. Торжественная церемония прошла в Петрозаводске.
Героям спецоперации вручили высокие награды на передовой

Заместитель командующего Северо-Западным округом Росгвардии Валерий Гаврилов вручил медали "За отвагу" двадцати бойцам, а Орден Мужества он передал родным погибшего ефрейтора Никиты Ерошкина.

Находясь под артобстрелами, росгвардейцы защищали наши войсковые и гуманитарные колонны. Они нанесли противнику значительный урон в живой силе и технике, а также задержали множество боевиков.

Ещё одна церемония награждения наших солдат и офицеров прошла прямо на передовой. Ордена Мужества, медали Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, а также медали "За боевые отличия" и За воинскую доблесть" вручил командующий Центральным военным округом Александр Лапин. 

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