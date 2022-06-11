ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российским НКО выделят 4 миллиарда рублей из Фонда президентских грантов

15:21
  • суббота
  • 11 июня 2022

Определены лучшие проекты

Российские некоммерческие организации получат около четырёх миллиардов рублей от Фонда президентских грантов. Проекты определены по итогам очередного конкурса. О результатах рассказали на заседании Координационного комитета в Москве, сообщает "ТВ Центр".
Кириенко: почти 1,5 тысячи проектов претендуют на гранты фонда культурных инициатив

Помощь окажут почти двум тысячам НКО, все они смогут начать работу уже с первого июля. В этом году в Фонд поступило рекордное количество заявок. Большинство связаны со здравоохранением, социальной поддержкой и сохранением исторической памяти.

Российские НКО откликнулись и на ситуацию в Донбассе. "Резкий рост проектов, связанных с поддержкой людей, в первую очередь, детей Донбасса, переселенцев и беженцев с Донбасса, поддержи людей, которые столкнулись с проблемами из-за ограничений логистических или санкционных. Вот на всё это российские некоммерческие организации откликнулись очень так по-человечески и очень профессионально", - отметил первый заместитель руководителя Администрации президента, председатель Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента на развитие гражданского общества Сергей Кириенко.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сергей Кириенко
Сергей Кириенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.