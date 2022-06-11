Российским НКО выделят 4 миллиарда рублей из Фонда президентских грантов

Определены лучшие проекты

Российские некоммерческие организации получат около четырёх миллиардов рублей от Фонда президентских грантов. Проекты определены по итогам очередного конкурса. О результатах рассказали на заседании Координационного комитета в Москве, сообщает "ТВ Центр".

Помощь окажут почти двум тысячам НКО, все они смогут начать работу уже с первого июля. В этом году в Фонд поступило рекордное количество заявок. Большинство связаны со здравоохранением, социальной поддержкой и сохранением исторической памяти.

Российские НКО откликнулись и на ситуацию в Донбассе. "Резкий рост проектов, связанных с поддержкой людей, в первую очередь, детей Донбасса, переселенцев и беженцев с Донбасса, поддержи людей, которые столкнулись с проблемами из-за ограничений логистических или санкционных. Вот на всё это российские некоммерческие организации откликнулись очень так по-человечески и очень профессионально", - отметил первый заместитель руководителя Администрации президента, председатель Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента на развитие гражданского общества Сергей Кириенко.

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