В Москве прошёл фестиваль детского телевидения

Участники показали свои образовательные и развлекательные программы

Творческие встречи с известными режиссёрами, журналистами и педагогами, обучающие мастер-классы и практические занятия. В Москве состоялся XVII фестиваль детского телевидения "Включайся!".

В рамках форума прошли творческие конкурсы. Участники снимали образовательные и развлекательные программы, документальные фильмы и репортажи.

На одной площадке собрались около 800 представителей любительских и профессиональных телестудий из 109 городов России и ближнего зарубежья, сообщает "ТВ Центр".

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