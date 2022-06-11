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В Москве прошёл фестиваль детского телевидения

15:27
  • суббота
  • 11 июня 2022

Участники показали свои образовательные и развлекательные программы

Творческие встречи с известными режиссёрами, журналистами и педагогами, обучающие мастер-классы и практические занятия. В Москве состоялся XVII фестиваль детского телевидения "Включайся!".

В рамках форума прошли творческие конкурсы. Участники снимали образовательные и развлекательные программы, документальные фильмы и репортажи.

На одной площадке собрались около 800 представителей любительских и профессиональных телестудий из 109 городов России и ближнего зарубежья, сообщает "ТВ Центр".

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