В Москве появится храм в честь Казанской Песчанской иконы Божией Матери

Его строят на востоке столицы

На востоке Москвы завершают работы по возведению храма в честь Казанской Песчанской иконы Божией Матери.

Сегодня площадку посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин. Проект уникальный: под храмовый комплекс реконструировали административное здание.

Белокаменная церковь почти готова. Сейчас завершают внутреннюю отделку и монтаж коммуникаций. Благоустроят и прилегающую территорию, сообщает "ТВ Центр".

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