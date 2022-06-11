В Москве появится храм в честь Казанской Песчанской иконы Божией Матери

Его строят на востоке столицы
На востоке Москвы завершают работы по возведению храма в честь Казанской Песчанской иконы Божией Матери.
Сегодня площадку посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин. Проект уникальный: под храмовый комплекс реконструировали административное здание.
Белокаменная церковь почти готова. Сейчас завершают внутреннюю отделку и монтаж коммуникаций. Благоустроят и прилегающую территорию, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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