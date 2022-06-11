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Жители Херсона получили первые российские паспорта

14:19
  • суббота
  • 11 июня 2022

Документы выданы в торжественной обстановке

Первые российские паспорта вручены в торжественной обстановке жителям Мелитополя и Херсона. Известно, что только в Запорожской области документы на получение гражданства России подали более 70 тысяч человек, сообщает ТАСС.
Жителям Запорожья и Херсонщины будут выдавать российские паспорта бесплатно

25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке обращения для получения российского гражданства жителями Запорожской и Херсонской областей Украины.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

Часть регионов Украины, включаю территории Запорожской и Херсонской областей, сейчас находятся под контролем российских войск. Там организована выдача гуманитарной помощи населению и введено совместное обращение российского рубля и украинской гривны.

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