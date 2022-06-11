Жители Херсона получили первые российские паспорта

Документы выданы в торжественной обстановке

Первые российские паспорта вручены в торжественной обстановке жителям Мелитополя и Херсона. Известно, что только в Запорожской области документы на получение гражданства России подали более 70 тысяч человек, сообщает ТАСС.

25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке обращения для получения российского гражданства жителями Запорожской и Херсонской областей Украины.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

Часть регионов Украины, включаю территории Запорожской и Херсонской областей, сейчас находятся под контролем российских войск. Там организована выдача гуманитарной помощи населению и введено совместное обращение российского рубля и украинской гривны.

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