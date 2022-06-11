ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

У американского посольства в Москве появилась площадь Донецкой Народной Республики

14:42
  • суббота
  • 11 июня 2022

Такое название выбрали москвичи

В Москве возле здания американского посольства появилась площадь Донецкой Народной Республики. Церемонию открытия провели депутаты ЛДПР и парламентарии из Донецка.
МГД: Площадь Луганской Народной Республики должна появиться у Посольства ФРГ

На примыкающих к посольству улицах специально установленные проекторы транслировали призывы прекратить поставки оружия на Украину.

"Это действительно событие, не только для Москвы, для москвичей, это событие для всех, кто сегодня, руководствуясь здравым смыслом, невзирая на разногласия какого-либо рода между политическими партиями, поддерживает специальную военную операцию на Украине", - сказал на торжественной церемонии глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

Такое название для территории около посольства США выбрали жители Москвы во время голосования на платформе "Активный гражданин". Мэр Сергей Собянин поддержал выбор москвичей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Посольство США в Москве
Посольство США в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.