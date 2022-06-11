У американского посольства в Москве появилась площадь Донецкой Народной Республики

Такое название выбрали москвичи

В Москве возле здания американского посольства появилась площадь Донецкой Народной Республики. Церемонию открытия провели депутаты ЛДПР и парламентарии из Донецка.

На примыкающих к посольству улицах специально установленные проекторы транслировали призывы прекратить поставки оружия на Украину.

"Это действительно событие, не только для Москвы, для москвичей, это событие для всех, кто сегодня, руководствуясь здравым смыслом, невзирая на разногласия какого-либо рода между политическими партиями, поддерживает специальную военную операцию на Украине", - сказал на торжественной церемонии глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

Такое название для территории около посольства США выбрали жители Москвы во время голосования на платформе "Активный гражданин". Мэр Сергей Собянин поддержал выбор москвичей.

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