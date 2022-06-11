Бочкарёв: Началась облицовка платформы станции "Печатники" БКЛ метро алюминиевыми панелями

Работы идут по плану

На платформе Большой кольцевой линии "Печатники" ведётся архитектурная отделка в пассажирской зоне. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, на станции также продолжаются монтаж инженерных систем и отделка технических помещений. Пол на платформе станции будет из гранита, а стены и потолок облицуют алюминиевыми панелями.

На базе "Печатников" возводится крупный транспортно-пересадочный узел. Он объединит строящуюся станцию БКЛ, действующую станцию "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии и уже открывшуюся станцию МЦД-2.

Строительство станции "Печатники" проходит в сложных гидрогеологических условиях и в непосредственной близости к действующей станции Люблинско-Дмитровской линии. Строители и инженеры с задачами справляются.

10 июня Сергей Собянин открыл станцию "Печатники" в составе второй очереди Московских центральных диаметров (МЦД-2). Мэр назвал её уникальным новым вокзалом на юго-востоке города, объединяющим несколько направлений.

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