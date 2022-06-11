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Собянин рассказал о работе московских фонтанов

16:38
  • суббота
  • 11 июня 2022

За ними постоянно следят специалисты

Сергей Собянин в социальной сети рассказал о работе специалистов, которые следят за состоянием столичных фонтанов. Во время летнего сезона они регулярно меняют воду, а после зимы тщательно проверяют оборудование.

Сейчас в Москве более 600 различных фонтанов - сухие и полусухие, ротонды и чаши, светомузыкальные и плавающие.

Среди них мэр особо отметил уникальные памятники архитектуры "Каменный цветок" и "Дружба народов" на ВДНХ, сообщает "ТВ Центр".

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