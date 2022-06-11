Знаменитый монумент "Покорителям космоса" ждёт реставрация

Об этом сообщил Сергей Собянин

В этом году на ВДНХ начнётся реставрация мемориального комплекса "Покорителям космоса". Об этом сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин. Мэр напомнил, что это один из самых известных и высоких монументов в России. Его высота - 110 метров. Вместе со знаменитой стелой в порядок приведут и памятник Константину Циолковскому.

Также Собянин рассказал о других масштабных проектах реставрации столичных памятников. Сейчас идут работы над скульптурой Мальчиша-Кибальчиша на Воробьёвых горах.

Недавно отремонтирован памятник Юрию Долгорукому на Тверской улице, а на Патриарших прудах завершены работы над композицией в честь баснописца Крылова.

Всего за последнее десятилетие отреставрировано 77 монументов - объектов культурного наследия, резюмировал мэр.

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