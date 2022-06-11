ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России изменились правила приёма на работу в такси

17:19
  • суббота
  • 11 июня 2022

Ужесточены некоторые нормы

Владимир Путин подписал закон о запрете работать водителями такси и общественного транспорта судимым за тяжкие и особо тяжкие преступления гражданам, сообщает "ТВ Центр".
Собянин удвоил размер субсидий на покупку машин для такси и каршеринга

Эта норма касается и граждан стран-членов ЕАЭС.  При этом трудовые договоры с работниками, которые не представили работодателю справку об отсутствии судимости, подлежат прекращению. Закон вступит в силу с 1 марта 2023 года. 

Президент также подписал закон, наделяющий Минобороны полномочиями устанавливать перечень состояний, при которых оказывается первая помощь военнослужащим в условиях военного времени и ведения боевых действий.  Документ,  в частности,  даёт военному ведомство право  разрабатывать и  утверждать стандарт оснащения аптечек, сумок и комплектов медицинского имущества.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Такси
Такси
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.