В России изменились правила приёма на работу в такси

Ужесточены некоторые нормы

Владимир Путин подписал закон о запрете работать водителями такси и общественного транспорта судимым за тяжкие и особо тяжкие преступления гражданам, сообщает "ТВ Центр".

Эта норма касается и граждан стран-членов ЕАЭС. При этом трудовые договоры с работниками, которые не представили работодателю справку об отсутствии судимости, подлежат прекращению. Закон вступит в силу с 1 марта 2023 года.

Президент также подписал закон, наделяющий Минобороны полномочиями устанавливать перечень состояний, при которых оказывается первая помощь военнослужащим в условиях военного времени и ведения боевых действий. Документ, в частности, даёт военному ведомство право разрабатывать и утверждать стандарт оснащения аптечек, сумок и комплектов медицинского имущества.

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