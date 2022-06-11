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В Магаданской области неожиданно выпал снег

19:39
  • суббота
  • 11 июня 2022

Синоптики обещали дожди

Во многих посёлках Магаданской области выпал июньский снег. Местные жители выкладывают в интернет видеосъёмки засыпанных посёлков и дорожных перевалов. Это лето они уже назвали многоснежным.

Ранее спасатели распространили экстренное предупреждение о ливнях во всех районах Магаданской области. Но с дождями резко понизилась температура воздуха. В континентальных районах региона ещё несколько дней назад столбик термометра поднимался до плюс 25 градусов, сейчас же местами опустился до ноля.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни значительного потепления на Колыме не ожидается. На следующей неделе в регионе снова будут идти дожди, сообщает "ТВ Центр".

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