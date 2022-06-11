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В Донецке готовят суд над наёмником из Южной Кореи

18:12
  • суббота
  • 11 июня 2022

Процесс пройдёт у него на родине

Министерство иностранных дел ДНР готовит документы для проведения судебного процесса над наёмником из Южной Кореи. Об этом сообщила в эфире "Соловьев Live" глава МИД республики Наталья Никонорова.
Суд ДНР приговорил трех иностранных наемников к смертной казни

"Суд готовится в самой Южной Корее, потому что он сбежал", - сказала дипломат.

Никонорова отметила, что на стороне ВСУ воюет большое количество иностранных наёмников. Их дела будут рассматривать по мере сдачи в плен.

На этой неделе в Донецке судили двух граждан Великобритании - Шона Пиннера и Эйдена Аслина.  Они сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Суд приговорил наёмников к смертной казни.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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