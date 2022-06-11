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Путин подписал закон о бесплатном проезде детей до 7 лет в электричках

18:34
  • суббота
  • 11 июня 2022

Норма будет действовать во всех регионах

Президент Владимир Путин подписал закон о бесплатном проезде детей до семи лет в электричках. Закон ранее приняла Госдума. Инициатива была внесена в парламент фракцией "Единая Россия".

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что частичная компенсация стоимости проезда детей в электропоездах предусматривается лишь нормами региональных нормативных актов. В некоторых регионах на проезд была скидка от 50% до 75% от действующего тарифа.

Теперь норма о бесплатном проезде детей в электричках будет действовать по всей стране.

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