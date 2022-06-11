ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МЧС выпустило экстренное предупреждение для жителей Подмосковья

19:15
  • суббота
  • 11 июня 2022

В регионе ожидаются опасные явления погоды

Вечером 11 июня в Подмосковье ожидаются дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Москвичам рассказали о погоде в предстоящие длинные выходные

При сильном дожде гражданам рекомендовано воздержаться от поездок, а если ливень застал на улице – спасатели советуют не спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения.

При порывистом ветре нужно убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом, машину поставить в гараж. Находясь на улице, необходимо обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Если на улице гроза, нельзя прятаться под одиноко стоящим деревом. В доме нужно закрыть все двери и окна и не растапливать печь. Во время грозы лучше не смотреть телевизор и не слушать радио.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Гроза
Гроза
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.