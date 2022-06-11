МЧС выпустило экстренное предупреждение для жителей Подмосковья

В регионе ожидаются опасные явления погоды

Вечером 11 июня в Подмосковье ожидаются дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

При сильном дожде гражданам рекомендовано воздержаться от поездок, а если ливень застал на улице – спасатели советуют не спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения.

При порывистом ветре нужно убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом, машину поставить в гараж. Находясь на улице, необходимо обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Если на улице гроза, нельзя прятаться под одиноко стоящим деревом. В доме нужно закрыть все двери и окна и не растапливать печь. Во время грозы лучше не смотреть телевизор и не слушать радио.

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