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В России выявлен более заразный вариант омикрон-штамма

10:29
  • воскресенье
  • 12 июня 2022

Об этом сообщили в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор нашёл в России новый вариант омикрон-штамма коронавируса. Специалисты ведомства говорят, что он более заразный, чем предыдущие мутации.

Впервые новый вариант был обнаружен в конце мая, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. По его словам, в России доминирует вариант BA.2 (так называемый "стелс-омикрон") и его подвиды, которыми заражаются почти 95% пациентов.

В Роспотребнадзоре утверждают, что широкого распространения в стране этот вариант вируса не получит из-за высокого иммунитета граждан. Он возник благодаря вакцинации и перенесённому коронавирусу.

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