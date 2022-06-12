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С завода "Азот" в Северодонецке начали выходить мирные жители

10:45
  • воскресенье
  • 12 июня 2022

Предприятие полностью окружено

С завода "Азот" в Северодонецке начали выходить мирные жители через проходную, которую не контролируют ВСУ. Их сразу направляют в безопасное место. Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник. Тем временем, радикалы продолжают обстрелы населённых пунктов. Под прицелом оказались два района Донецка и город Стаханов. 
На территории завода "Азот" в Северодонецке прячутся 400 националистов

По мирным жителям - минами калибром 120 миллиметров. По колледжам и общежитию, техникуму, стадиону и городскому парку. Украинские войска били прицельно. Третий раз под обстрел попадает городской центр культуры, работавший как пункт сбора и выдачи гуманитарной помощи. В результате обстрелов восьми населённых пунктов республики четверо мирных жителей получили ранения.

В отличие от националистов, союзные войска России и Донбасса наносят удары только по военным объектам. Сложившие оружие украинские военные рассказывают, что брошены своими командирами на произвол судьбы. Известны случаи обмена оружия на хлеб и воду, сообщает "ТВ Центр".

Российские войска и подразделения Народной милиции ДНР и ЛНР атакуют сразу на четырёх направлениях на Изюмском фронте. Союзные силы форсировали Северский Донец к северо-востоку Святогорска. Неизбежное окружение украинских подразделений в городе Золотое заставляет националистов нервничать.

На территории, освобожденные от националистов, продолжается доставка гуманитарной помощи. Груз с продуктами питания из Ростовской области прибыл в Первомайск. Продуктовые наборы выдают нуждающимся.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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