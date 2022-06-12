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Названы имена новых героев спецоперации по защите Донбасса

10:18
  • воскресенье
  • 12 июня 2022

Военные проявляют настоящее мужество

Минобороны рассказало о новых героях спецоперации по защите населения Донбасса. Старший сержант Мерген Донгак со своим отделением, несмотря на превосходящие силы противника, мужественно удерживал переправу для продвижения наших войск.  Во время боя был тяжело ранен командир взвода, Мерген вынес его из-под огня и принял на себя командование. Атака врага была отбита.
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Старший лейтенант Владимир Иванкин сорвал атаку националистов, которые пытались вернуть утраченные позиции. Со своим расчётом он прицельно ударил по врагу и не дал возвести переправу. Боевики понесли существенные потери в живой силе и технике и отступили.

Рядовой Валерий Кулябин по ходу следования нашей колонны обнаружил группу диверсантов численностью до 20 человек, вооружённых стрелковым оружием, ПТУРами и гранатомётом, и принял решение атаковать врага. Благодаря смелым действиям Валерия засада боевиков была сорвана, сообщает "ТВ Центр".  

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