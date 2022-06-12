Испания извинилась перед Германией за попытку продать немецкие танки Украине

Сделка не состоялась

Мадрид принес извинения Берлину за попытку поставить немецкие танки "Леопард-22" на Украину. Об этом сообщают германские СМИ. Против отправки сорока бронемашин, ранее купленных Испанией, выступили в кабинете министров ФРГ.

А в Италии запущена петиция в адрес Европейского суда по правам человека с требованием расследовать преступления неонацистов в Донбассе. Но в ЕС едва ли хотят услышать правду. В Брюсселе сейчас решают - достойна ли Украина стать членом объединения.

Они долго держались за руки и преданно смотрели друг другу в глаза. Для президента Зеленского это была последняя возможность убедить главу Еврокомиссии предоставить Украине статус кандидата в ЕС. Решение об этом пока не принято. Как пишет агентство Bloomberg, против выступают Дания и Нидерланды.

Так, что предстоящая неделя в Брюсселе явно будет сложной. У европейцев и так множество вопросов к своим властям. Рост цен, инфляция, падение уровня жизни. Польша, отказавшись от покупки российского угля, вообще оказалась на грани энергетического кризиса, сообщает "ТВ Центр".

Кто и почему должен страдать за абстрактную европейскую солидарность, в ходе своего турне, объясняет немецкий канцлер. Олаф Шольц в Болгарии, куда приехал из Сербии. Визит, отмечают журналисты, прошёл явно не так как хотелось бы бундесканцлеру. Вопреки его требованиям, Сербия не будет присоединяться к антироссийским санкциям. Из-за них Белград и так уже теряет 600 миллионов долларов ежегодно.

Сразу два высокопоставленных чиновника - британский и американский –предупреждают, что оружие, которое поставляют Украине перепродаётся на чёрном рынке и попадает в руки преступников и террористов. Бойцы ВСУ меняют его на воду и продовольствие, которых катастрофически не хватает.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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