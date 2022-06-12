В Подмосковье автомобиль въехал в группу детей на велосипедах

Есть пострадавшие

Серьёзная авария в Подмосковье. В городском округе Луховицы один человек погиб и девять пострадали в результате наезда автомобиля на группу велосипедистов.

Водитель иномарки не справился с управлением и сбил спортсменов, которые ехали по обочине. После машина вылетела на встречную полосу, столкнулась с другим авто и свалилась в кювет.

У всех пострадавших, среди которых дети от 7 до 16 лет - серьёзные травмы, они госпитализированы. Виновник происшествия - 65-летний мужчина - скончался в реанимации. Обстоятельства аварии сейчас устанавливаются, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"