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В Подмосковье автомобиль въехал в группу детей на велосипедах

12:14
  • воскресенье
  • 12 июня 2022

Есть пострадавшие

Серьёзная авария в Подмосковье. В городском округе Луховицы один человек погиб и девять пострадали в результате наезда автомобиля на группу велосипедистов.

Водитель иномарки не справился с управлением и сбил спортсменов, которые ехали по обочине. После машина вылетела на встречную полосу, столкнулась с другим авто и свалилась в кювет.

У всех пострадавших, среди которых дети от 7 до 16 лет - серьёзные травмы, они госпитализированы. Виновник происшествия - 65-летний мужчина - скончался в реанимации. Обстоятельства аварии сейчас устанавливаются, сообщает "ТВ Центр".

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