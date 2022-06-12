Страна с размахом отмечает День России

Торжества проходят во всех регионах

Сегодня Россия отмечает свой день. В честь главного праздника по всей стране проходят тысячи мероприятий. По традиции в Кремле будут вручены государственные премии.

Одними из первых на торжества вышли жители Дальнего Востока. В столице Приморья основными местами сбора стали центральные площади и остров Русский. Под живое сопровождение был исполнен гимн, всем желающим раздавали ленточки в стиле национального флага.

Города и посёлки по всей стране сегодня в цветах триколора. В одном из красивейших мест Нижегородской области у Шуховской башни на Оке около сотни человек развернули огромное бело-сине-красное полотнище. Его площадь составила более 160 квадратных метров.

А в Екатеринбурге праздник отметили исполнением гимна. В масштабной акции приняли участие четыре тысячи жителей. Они выстроились рядами и взялись за руки в знак единства.

Необычным образом соотечественников поздравила авиагруппа "Первый полёт". Накануне праздника пять самолётов в небе подмосковного Серпухова оставили надпись: "Россия, любим тебя!".

Сегодня в полночь в праздничный наряд оделась Останкинская телебашня. Там включили архитектурно-художественную подсветку, а на медиафасаде транслируют видеоролик. В День России засияли и телебашни ещё более 12 городов. Самые масштабные мероприятия пройдут в столице.

Поздравления с праздником получают и участники специальной военной операции по защите Донбасса. С концертом перед нашими военнослужащими выступили артисты Академического ансамбля песни и пляски и театра Российской Армии. В полевом лагере они исполнили песни военных лет и другие музыкальные композиции, сообщает "ТВ Центр".

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