Космонавты с борта МКС поздравили россиян с праздником

Страна отмечает День России

Свои пожелания по случаю Дня России с борта МКС передали наши космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

Они сказали, что по праву гордятся нашей страной и верят в её великое будущее. "Мы помним, как много сделали для нашей родины предыдущие поколения. Отечество крепло благодаря солидарности и самоотверженному труду миллионов людей и сегодня верность ценностям единства, патриотизма определяет силу и жизнеспособность России", - отметил Денис Матвеев.

"Путь, пройденный нашей страной показывает, мы умеем творить и созидать, умеем мечтать, не останавливаться на достигнутом. быть вместе и вместе добиваться поставленных целей. Сегодня мы с вами, вместе с нашей родиной преодолеем все трудности и добьемся настоящих побед", - сказал Сергей Корсаков.

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