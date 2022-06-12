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Космонавты с борта МКС поздравили россиян с праздником

11:41
  • воскресенье
  • 12 июня 2022

Страна отмечает День России

Свои пожелания по случаю Дня России с борта МКС передали наши космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.
Страна с размахом отмечает День России

Они сказали, что по праву гордятся нашей страной и верят в её великое будущее. "Мы помним, как много сделали для нашей родины предыдущие поколения. Отечество крепло благодаря солидарности и самоотверженному труду миллионов людей и сегодня верность ценностям единства, патриотизма определяет силу и жизнеспособность России", - отметил Денис Матвеев.

"Путь, пройденный нашей страной показывает, мы умеем творить и созидать, умеем мечтать, не останавливаться на достигнутом. быть вместе и вместе добиваться поставленных целей. Сегодня мы с вами, вместе с нашей родиной преодолеем все трудности и добьемся настоящих побед", - сказал Сергей Корсаков.

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