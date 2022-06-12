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Бывший McDonald's в России будет называться "Вкусно и точка"

11:14
  • воскресенье
  • 12 июня 2022

Открылись первые рестораны сети

Новое название ресторанов быстрого питания McDonald's в России стало "Вкусно и точка". Об этом журналистам сообщил гендиректор сети Олег Пароев.
Московский McDonald's возобновил прием сотрудников на работу

12 июня в Москве открылись 15 ресторанов, включая флагманский на Пушкинской площади. Завтра по всей России заработают свыше 50 точек под брендом "Вкусно и точка". А до конца июня – более двухсот.

Мэр Москвы Сергей Собянин уже посетил ресторан на Пушкинской площади. Об этом он написал у себя в Telegram-канале. Он отметил, что качество еды, сервиса и команда в ресторанах останутся прежними. Практически все продукты поставляют российские производители.

"Не скрою, мы волновались за судьбу предприятия, сотрудников, поставщиков - это десятки тысяч людей. Помогали сети как можно скорее перенастроить работу. Рад, что всё получилось", - отметил Собянин.

Известно, что в меню не будет гамбургера "Биг Мак" и мороженого "Макфлури" из-за ассоциации с брендом McDonald's.

McDonald's приостановил работу всех 850 своих ресторанов в России 14 марта, вскоре после начала специальной военной операции на Украине. 16 мая компания объявила об уходе из России и продала свой бизнес российскому собственнику - бизнесмену Александру Говору.

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