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Собянин поздравил москвичей с Днём России

11:00
  • воскресенье
  • 12 июня 2022

Мэр пожелал жителям столицы здоровья и благополучия

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днём России. Собянин написал в соцсети, что россияне гордятся вековыми традициями страны, её большой историей, культурным и духовным наследием.

"Москва - сердце России, она играет ключевую роль в жизни государства. Заряжает энергией, даёт импульс развитию и, если нужно, приходит на помощь другим регионам. Трудолюбие, талант, целеустремленность, отзывчивость и любовь к Родине - главные достоинства москвичей", - написал мэр.

Собянин пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и успехов.

День России - государственный праздник. До 2002 года он назывался Днем принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.

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