На Украине уничтожен крупный склад американского и европейского оружия

Над территорией ДНР сбиты два самолёта Су-25

Российские военные уничтожили на Украине крупный склад американского и европейского оружия. Удар нанесён высокоточными ракетами "Калибр" в районе населённого пункта Чортков Тернопольской области. Об этом сообщил на традиционном утреннем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также за прошедшие сутки поражены пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" и радиолокационная станция контроля воздушного пространства. Истребительной авиацией над территорией ДНР сбиты два украинских самолёта Су-25.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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