Минобороны показало боевую работу вертолётов Ка-52 на Украине

Уничтожены позиции ВСУ

Министерство обороны России показало боевую работу экипажей ударных вертолётов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов ВСУ. Видео размещено на официальной странице военного ведомства "ВКонтакте".

Сообщается, что во время боевых вылетов лётчики нанесли ракетные удары с дистанции более пяти километров по обнаруженным укреплённым пунктам украинской армии.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении на Украине крупного склада с американским и европейским оружием. Удар был нанесён высокоточными ракетами "Калибр" в районе населённого пункта Чортков Тернопольской области.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"