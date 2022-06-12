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Где отдохнуть этим летом в Москве

15:51
  • воскресенье
  • 12 июня 2022

В столице работают десятки пляжей

Неделя в столице выдалась солнечной и жаркой. Синоптики даже отметили, что обстановка в атмосфере больше соответствует середине июля, чем началу июня.

В такую погоду Москва превращается в город-курорт. И если туристы из других регионов (а их на праздничные выходные в столицу приехало немало) больше интересуются достопримечательностями, то сами москвичи предпочитают расслабленный отдых на городских пляжах и в парках.

И тут - выбор на любой вкус и кошелёк. В этом убедилась Наталья Тарасова (смотрите видео).

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