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Открытие ресторанов сети "Вкусно и точка": как это было

14:57
  • воскресенье
  • 12 июня 2022

Первые заведения начали работу в Москве

То, о чём так долго говорили москвичи, наконец, свершилось. В полдень 12 июня в столице снова открылись рестораны быстрого питания, ранее работавшие под брендом McDonald's.

Западная компания покинула наш рынок в марте. Теперь всё в обновлённой сети полностью российское. Ксения Игнатова побывала на открытии, пообщалась с первыми клиентами и раскрыла главную тайну - как же теперь всё это называется (смотрите видео).

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Открытие новой сети быстрого питания
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