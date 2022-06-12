Открытие ресторанов сети "Вкусно и точка": как это было

Первые заведения начали работу в Москве

То, о чём так долго говорили москвичи, наконец, свершилось. В полдень 12 июня в столице снова открылись рестораны быстрого питания, ранее работавшие под брендом McDonald's.

Западная компания покинула наш рынок в марте. Теперь всё в обновлённой сети полностью российское. Ксения Игнатова побывала на открытии, пообщалась с первыми клиентами и раскрыла главную тайну - как же теперь всё это называется (смотрите видео).

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