Путин в День России вручил награды лучшим людям страны

Президент поздравил всех с праздником

Страна отмечает День России - важный праздник для всех граждан нашей страны. Именно 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете, а спустя год состоялись первые всенародные прямые выборы президента.

По традиции в Кремле президент Владимир Путин вручил Государственные премии и медали Героя Труда за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, благотворительности и правозащитной деятельности. Среди награждённых - представители разных профессий, от инженера-строителя и авиаконструктора - до кинорежиссёра и живописца.

Во время официальной церемонии глава государства рассказал о достижениях каждого, кто сегодня получил награду, а также поздравил собравшихся и всех россиян с праздником.

Сегодня мы особенно остро понимаем, как важно для Отечества, для нашего общества, народа быть сплочёнными. Такое единство, преданность родине, ответственность за неё завещали нам наши предки. Мы знаем какой великой силой обладают эти вековые традиции, нравственные ценности, духовные устои.

Торжественные мероприятия сегодня проходят по всей стране. Столица украшена к празднику: бело-сине-красная символика в городе повсюду. С поздравлениями к горожанам обратился глава города. На своём сайте Сергей Собянин отметил: "Москва – сердце России. Во все времена наш город играет ключевую роль в истории Отечества. И сегодня Москва сплачивает, заряжает энергией, даёт импульс развитию и, если надо, приходит на помощь всем жителям нашей огромной страны".

В течение дня в Москве будут проходить массовые гуляния, вечером на Красной площади состоится концерт. Ко Дню России приурочен масштабный городской фестиваль "Времена и эпохи", дающий всем желающим возможность ощутить атмосферу Средневековья, Смутного времени, эпохи Петровских реформ, элегантного XIX века и других периодов отечественной истории. Тема фестиваля в этом году - победы России, сообщает "ТВ Центр".

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