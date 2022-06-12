ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин в День России вручил награды лучшим людям страны

13:00
  • воскресенье
  • 12 июня 2022

Президент поздравил всех с праздником

Страна отмечает День России - важный праздник для всех граждан нашей страны. Именно 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете, а спустя год состоялись первые всенародные прямые выборы президента.
Собянин поздравил москвичей с Днём России

По традиции в Кремле президент Владимир Путин вручил Государственные премии и медали Героя Труда за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, благотворительности и правозащитной деятельности. Среди награждённых - представители разных профессий, от инженера-строителя и авиаконструктора - до кинорежиссёра и живописца.

Во время официальной церемонии глава государства рассказал о достижениях каждого, кто сегодня получил награду, а также поздравил собравшихся и всех россиян с праздником.

Сегодня мы особенно остро понимаем, как важно для Отечества, для нашего общества, народа быть сплочёнными. Такое единство, преданность родине, ответственность за неё завещали нам наши предки. Мы знаем какой великой силой обладают эти вековые традиции, нравственные ценности, духовные устои. 

Торжественные мероприятия сегодня проходят по всей стране. Столица украшена к празднику: бело-сине-красная символика в городе повсюду. С поздравлениями к горожанам обратился глава города. На своём сайте Сергей Собянин отметил: "Москва – сердце России. Во все времена наш город играет ключевую роль в истории Отечества. И сегодня Москва сплачивает, заряжает энергией, даёт импульс развитию и, если надо, приходит на помощь всем жителям нашей огромной страны".

В течение дня в Москве будут проходить массовые гуляния, вечером на Красной площади состоится концерт. Ко Дню России приурочен масштабный городской фестиваль "Времена и эпохи", дающий всем желающим возможность ощутить атмосферу Средневековья, Смутного времени, эпохи Петровских реформ, элегантного XIX века и других периодов отечественной истории. Тема фестиваля в этом году - победы России, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Юрий Башмет
Владимир Путин и Юрий Башмет
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.