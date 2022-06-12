Опубликовано видео пуска "Калибров" по военным объектам на Украине

Все цели поражены

Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Чёрного моря выпустил четыре крылатые ракеты "Калибр" по объектам военной инфраструктуры Украины. Видео опубликовало Министерство обороны России на своей странице "ВКонтакте".

Ранее военное ведомство сообщало, что ракетами "Калибр" был уничтожен крупный склад американского и европейского оружия в Тернопольской области. Также за прошедшие сутки поражены пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" и радиолокационная станция контроля воздушного пространства. Российские лётчики сбили над территорией ДНР два украинских самолёта Су-25.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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