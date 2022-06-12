В Европе заговорили о праве Украины на ядерное оружие

Безответственное заявление прозвучало в Польше

В Европе звучат опасные призывы, которые могут привести к передаче Украине ядерного оружия. Пока подобные заявления делают отставные политики. Экс-глава МИД Польши заявил о праве Запада дать Украине ядерное оружие.

Радослав Сикорский напомнил о положениях Будапештского меморандума, по которому Украина отказалась от него в обмен на гарантии безопасности. По мнению бывшего дипломата, Москва нарушила закреплённые в документе обязательства.

"Я считаю, мы как Запад имели бы право подарить Украине ядерные боеголовки. Так, чтобы она могла защитить свою независимость", - сказал Сикорский в эфире телеканала "Эспрессо ТВ".

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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