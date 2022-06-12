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Матери украинских военнопленных просят не возвращать их на родину

15:39
  • воскресенье
  • 12 июня 2022

Они боятся последствий

Матери украинских военных, попавших в плен, боятся последствий их возвращения на родину. Они просят российскую сторону не возвращать их сыновей на Украину, сообщает РИА Новости.
Украинские военнопленные удивились гуманизму российских военнослужащих

Матери переживают, что их детей снова отправят на фронт, либо осудят. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она беседовала с пленными украинскими солдатами и офицерами.

"Сегодня ко мне поступают новые обращения от украинских матерей. Они просят не возвращать их сыновей, потому что они считают, что они либо будут заново отправлены на фронт, либо они будут подвергнуты репрессиям", - сказала Москалькова.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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