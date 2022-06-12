Собянин поздравил победителей конкурса "Московские мастера"

Названы финалисты смотра

В столице подведены итоги конкурса "Московские мастера". Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

За победу в смотре ежегодно борются более 20 тысяч представителей востребованных в городе профессий, напомнил мэр. Сейчас определились лучшие, в том числе среди поваров, администраторов гостиниц и экскурсоводов.

"Поздравляю финалистов! Вы доказали, что вы лучшие в своём деле. Москве очень нужны настоящие профессионалы в разных областях. На вас будут равняться коллеги и молодёжь", - отметил Собянин.

"Московские мастера" - ежегодный городской конкурс для тех, кто делает город лучше каждый день. Спасатели и инженеры, водители и библиотекари, повара и слесари - представители 40 востребованных специальностей соревнуются за звание лучших в профессии.

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