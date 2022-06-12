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День России торжественно отметили в Мариуполе

16:22
  • воскресенье
  • 12 июня 2022

Там развернули гигантский триколор

Праздник, объединяющий все регионы - от Калининграда до Владивостока. Сегодня - День России. Именно 12 июня 32 года назад была принята Декларация о государственном суверенитете, которая стала новой точкой отсчёта в истории нашей страны. Во всех регионах проходят торжественные мероприятия.

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Флаги России впервые за долгие годы развеваются над освобождёнными городами Донбасса. Самый большой триколор развернули в Мариуполе.

Более десяти тысяч российских флагов раздали на улицах жителям города. Патриотический флешмоб организовали "Молодая гвардия Единой России" и добровольцы движения "Волонтёрская рота".

Национальный символ нашей страны подняли на 14-метровую высоту и на главном воинском мемориале ДНР - знаменитом кургане Саур-Могила, сообщает "ТВ Центр".

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